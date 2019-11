Herbert/Mahut gewinnen Doppel-Konkurrenz der ATP Finals

London (SID) - Die Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben bei den ATP Finals in London den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. Das Duo, das gemeinsam bereits bei allen vier Grand-Slam-Turnieren triumphiert hat, setzte sich im Endspiel am Sonntag gegen Raven Klaasen und Michael Venus (Südafrika/Neuseeland) 6:3, 6:4 durch und erweiterte dadurch seine eindrucksvolle Titelsammlung.

Herbert und Mahut setzten sich in London durch © SID

Die deutschen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) waren bei ihrer ersten Teilnahme am prestigeträchtigen Elite-Turnier der acht besten Doppel des Jahres in der Vorrunde ausgeschieden.