Hering qualifiziert sich über 800 m für das Halbfinale

Berlin (SID) - Christina Hering (München) hat sich bei der Leichtathletik-EM in Berlin über 800 m für das Halbfinale qualifiziert. Die 23 Jahre alte deutsche Meisterin kämpfte sich in ihrem Vorlauf in 2:01,57 Minuten auf den dritten Rang und löste damit das Ticket für die Vorschlussrunde am Mittwoch (19.55 Uhr). Hering blieb deutlich über ihrer Saisonbestleistung (2:00,48).

Steht im Halbfinale: Christina Hering © SID

"Mein Traum ist es, ins Finale zu kommen. Aber es wird ein langer Weg", hatte die einzige deutsche 800-m-Starterin vor dem Wettkampf gesagt. Das Finale findet am Freitag (21.20 Uhr) statt.