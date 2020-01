Hermann gewinnt vor Lölling - Keisinger und Jungk auf dem Podest

Köln (SID) - Doppelsieg bei den Frauen und ein doppeltes Podium für die Männer: Die deutschen Skeleton-Asse bringen sich auf dem Weg zur WM in Altenberg (27. Februar bis 1. März) als Titelanwärter in Stellung. Beim Weltcup in St. Moritz gewann Tina Hermann wie zuletzt am Königssee vor Teamkollegin Jacqueline Lölling. Felix Keisinger und Axel Jungk landeten hinter Sieger Martins Dukurs (Lettland) auf den Plätzen zwei und drei.

Tina Hermann hat den Weltcup auf ihrer Heimbahn gewonnen © SID

Weltmeisterin Hermann (Königssee) raste mit 41 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor der Olympiazweiten Lölling (Winterberg) zu ihrem dritten Saisonsieg, Sophia Griebel (Suhl/+1,61) landete auf Platz sieben. Im Gesamtklassement führt weiter Lölling, Hermann kletterte an Janine Flock aus Österreich vorbei auf Rang zwei.

Weiterhin in bestechender Form und damit ein Mitfavorit auf eine WM-Medaille ist Junioren-Weltmeister Felix Keisinger. Im zweiten Lauf fuhr der 22-Jährige, der wie Hermann aus Königssee kommt, von Platz sechs auf zwei vor und musste sich nur Rekordweltmeister Dukurs um 0,31 Sekunden geschlagen geben. Jungk fuhr mit 0,34 Sekunden Rückstand auf Platz drei.

Olympiasieger Yun Sungbin (Südkorea/+0,36), der nach dem ersten Lauf geführt hatte, fiel auf Platz vier zurück, einen Platz vor Alexander Gassner (Winterberg/+0,38) und Gesamtweltcupsieger Alexander Tretjakow (Russland/+0,42). Dukurs löste Tretjakow an der Spitze des Gesamtklassements ab.

Für Keisinger, der im zweiten Durchgang einen Startrekord aufstellte, war es der dritte Podestplatz in diesem Winter. Vor dem Saisonhöhepunkt in Altenberg steht als WM-Generalprobe noch der Weltcup in Sigulda/Lettland (15./16. Februar) auf dem Programm.