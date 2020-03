Herrlich neuer Trainer beim FC Augsburg - Vertrag bis 2022

Augsburg (SID) - Trainer Heiko Herrlich soll Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt.

Heiko Herrlich wird neuer Augsburg-Trainer © SID

"Wir sind überzeugt, mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA: "Er ist ein absoluter Fachmann, der die Bundesliga als Spieler, aber auch als Trainer kennt. Daher sind wir sicher, dass wir mit Heiko Herrlich wieder in die Erfolgsspur finden werden."

Herrlich, der neun Jahre mit Reuter bei Borussia Dortmund spielte, kehrt damit über ein Jahr nach seiner Entlassung bei Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten 2018 ins Oberhaus zurück. Zuvor war der frühere Nationalspieler im Profibereich für den VfL Bochum, die SpVgg Unterhaching und Jahn Regensburg tätig gewesen.

"Ich freue mich auf diese neue Herausforderung beim FCA", sagte Herrlich: "Ich bin dankbar, dass ich hier die Chance bekomme, als Trainer wieder täglich mit einer Mannschaft intensiv arbeiten zu können." Es sei eine Freude für ihn, "Teil eines Klubs zu sein, der sich immer weiter entwickeln möchte".