Herrlich verspricht Kampfgeist beim Jahresabschluss

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusens viel gescholtener Trainer Heiko Herrlich hat verständnisvoll auf die Kritik nach dem Auswärtssieg (2:1) bei Schalke 04 reagiert. Sie sei berechtigt, sagte Herrlich, das Spiel sei "nicht unbedingt ein Leckerbissen gewesen". Dennoch müsse man die positiven Aspekte sehen: "Wir haben alles rausgehauen, und dass wir uns den Arsch aufreißen, darf jeder Fan und Mitarbeiter von Bayer 04 auch für das letzte Spiel des Jahres erwarten."

Steht gegen die Hertha unter Druck: Heiko Herrlich © SID

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Hertha BSC. Innenverteidiger Aleksandar Dragovic, der gegen Schalke das Führungstor erzielt hatte und anschließend wegen Kniebeschwerden ausgewechselt wurde, steht zur Verfügung. Über den Einsatz des Kapitäns Lars Bender sollte das Abschlusstraining am Freitagnachmittag entscheiden.