Hertha BSC dementiert Verpflichtung von Felipe Lima

Joao Pessoa (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat eine angebliche Verpflichtung des brasilianischen Innenverteidigers Felipe Lima dementiert. "Das ist totaler Blödsinn", sagte Max Jung, Leiter Kommunikation & Medien bei den Berlinern, am Donnerstag in der Pressekonferenz. Zuvor hatte das brasilianische TV-Format Globo Esporte berichtet, der 19-Jährige würde im Winter in die Hauptstadt wechseln.