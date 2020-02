Hertha BSC verleiht Redan nach Groningen

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Offensivtalent Daishawn Redan (18) bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten FC Groningen verliehen. Dies teilte der Klub am späten Freitagabend mit. Redan war vergangenen Sommer vom FC Chelsea nach Berlin gewechselt und soll in Groningen Spielpraxis sammeln, da er in der Bundesliga bislang nur zu einem Einsatz gekommen war.