Hertha-Profi Luckassen verpasst Rest der Hinrunde

Berlin (SID) - Für Abwehrspieler Derrick Luckassen von Hertha BSC ist die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga gelaufen. Der 23 Jahre alte Niederländer zog sich im Training eine Syndesmose-Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Wie Hertha am Donnerstag mitteilte, wird Luckassen in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können.