Hertha-Trainer Dardai fordert noch mehr Mut gegen Bayern

Berlin (SID) - Trainer Pal Dardai von Hertha BSC fordert im schweren Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister Bayern München einen noch mutigeren Auftritt seines Teams als im verlorenen Pokal-Duell vor zwei Wochen. "Wir müssen es offensiv besser machen als im Pokalspiel. Mit 25 Prozent Ballbesitz holst du keine Punkte in München", sagte der Ungar am Donnerstag.

Pal Dardai fordert Mut von seinem Team © SID

Der vor allem defensiv starke Auftritt der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool (0:0) hat auch Dardai beeindruckt. "Die Bayern waren gut, haben richtig clever gespielt", sagte der Hertha-Trainer: "Sie haben das akzeptiert, was wir sonst gegen die Bayern immer haben: die Außenseiterrolle."