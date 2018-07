Hertha gewinnt ersten Test bei Siebtligist Stahnsdorf mühelos

Stahnsdorf (SID) - Hauptstadtklub Hertha BSC hat das erste Spiel zur Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga mühelos gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai setzte sich sechs Tage nach dem Trainingsauftakt mit 7:0 (5:0) beim Siebtligisten RSV Eintracht Stahnsdorf durch. Erfolgreichster Torschütze auf Seiten der Berliner, die zur Pause zehnmal wechselten, war Kapitän Vedad Ibisevic mit zwei Treffern in Hälfte eins.

Testspiel: Doppelpack für Stürmer Vedad Ibisevic © SID

Der Tabellenzehnte der Vorsaison bestreitet insgesamt zwei Trainingslager in Neuruppin (12. bis 18. Juli) und Schladming/Österreich (4. bis 11. August). Zuvor steht noch ein Vorbereitungsturnier in Herne an. In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert die Hertha bei Eintracht Braunschweig (20. August/18.30 Uhr).