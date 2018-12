Hertha in Stuttgart ohne Maier

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart ohne U21-Nationalspieler Arne Maier an. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlt aufgrund eines Infekts im Berliner Kader. Maier stand in dieser Saison in bislang allen 16 Pflichtspielen der Hertha in der Startelf. Lediglich in der letzten Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:0) wurde Maier in der Schlussminute ausgewechselt.