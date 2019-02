Hertha vorerst ohne Plattenhardt und Torunarigha

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss für mindestens zwei Spiele auf seine Abwehrspieler Marvin Plattenhardt und Jordan Torunarigha verzichten. Nationalspieler Plattenhardt zog sich im Training am Sonntag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, Innenverteidiger Torunarigha plagt sich seit dem Heimspiel gegen Werder Bremen (1:1) mit Problemen an der Achillessehne. Das gab der Berliner Klub am Montag bekannt.