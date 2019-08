Hertha will Punkt aus München gegen Wolfsburg "vergolden"

Berlin (SID) - Hertha BSC will den Schwung vom überzeugenden Auftaktspiel bei Rekordmeister Bayern München (2:2) mit ins erste Heimspiel der Saison nehmen. "Wir wollen den Punkt, den sich die Mannschaft in München verdient hat, jetzt vergolden, indem wir die drei Punkte hierlassen", sagte Trainer Ante Covic vor dem Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Ante Covics Team will gegen Wolfsburg drei Punkte holen © SID

Vor seinem Heimdebüt als neuer Cheftrainer verspüre er "eine gesunde Anspannung, Nervosität und Vorfreude", verriet Covic: "Ich freue mit brutal darauf, von der Linie aus in die Ostkurve zu schauen und die Jungs da jubeln zu sehen."

Der Klub rechnet im "A2-Derby" gegen Wolfsburg aber nur mit 40.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. "Sonntagabend 18.00 Uhr ist eine undankbare Zeit für viele Fans", sagte Covic: "Wir müssen in Vorleistung gehen und mit einem erfolgreichen Fußball künftig mehr Zuschauer ins Stadion locken."