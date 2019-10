Hertha will kleine Siegesserie gegen Fortuna ausbauen

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC will im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Fortuna Düsseldorf seine kleine Siegesserie ausbauen. "Wir wollen nun nachlegen und das gewonnene Selbstvertrauen mit in die Partie nehmen", sagte Trainer Ante Covic am Mittwoch: "Zuallererst geht es immer um drei Punkte."

Allerdings hat Covic bei den vergangenen zwei Siegen gegen den SC Paderborn (2:1) und vor allem beim 1. FC Köln (4:0) auch spielerische Fortschritte ausgemacht. Manager Michael Preetz, ein gebürtiger Düsseldorfer, warnte jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen: "Fortuna ist ein unangenehmer Gegner, der sehr konterstark ist und gegen den wir zuletzt keine gute Bilanz hatten."