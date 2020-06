Herthas Boyata für ein Spiel gesperrt

Berlin (SID) - Abwehrspieler Dedryck Boyata vom Bundesligisten Hertha BSC ist nach seiner Roten Karte im Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:4) mit einer glimpflichen Strafe davongekommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 29-Jährigen zu einer Sperre von einem Spiel.

Dedryck Boyata fehlt der Hertha im nächsten Spiel © SID

Boyata war am Samstag in der 45. Minute nach einer Notbremse an Eintracht-Stürmer Bas Dost des Feldes verwiesen worden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Berliner noch.