Herthas Maier muss erneute Verletzungspause einlegen

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss erneut länger auf Mittelfeldspieler Arne Maier verzichten. Der U21-Nationalspieler zog sich im Training einen Riss des Innenbandes im linken Knie zu und wird vorerst ausfallen. Das teilte der Hauptstadt-Klub am Sonntag mit.

Verletzt: Herthas Arne Maier wird erneut lange ausfallen

Maier war nach der U21-EM im Sommer verspätet in den Trainingsbetrieb der Berliner eingestiegen und fehlte wegen einer Reizung im Knie zum Saisonstart. Erst in der Vorwoche konnte das Eigengewächs wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Bereits in der vergangenen Saison fehlte der 20-Jährige wegen einer Innenbandverletzung mehrere Wochen. Zudem sorgten muskuläre Probleme sowie eine Leistenverletzung für Zwangspausen.