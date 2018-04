Herthas Stark nach Nasenbeinbruch operiert

Berlin (SID) - Defensivspieler Niklas Stark von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich im Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (2:1) am Samstag einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der U21-Nationalspieler wurde bereits am Dienstag erfolgreich operiert. Ob der Einsatz des 23-Jährigen am Samstag im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) gefährdet ist, ließ der Klub offen.