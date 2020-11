Herthas Tousart wird am Knie untersucht

Berlin (SID) - Hertha BSC muss im nächsten Spiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) womöglich auf Lucas Tousart verzichten. Der französische Mittelfeldspieler zog sich im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) eine Verletzung am Knie zu und musste in der 57. Minute durch Neuzugang und Landsmann Matteo Guendouzi ersetzt werden.

Am Knie verletzt: Lucas Tousart © SID

"Er hat in der ersten Halbzeit einen Schlag aufs Knie bekommen", sagte Trainer Bruno Labbadia und wollte eine Innenbandverletzung nicht ausschließen. Man müsse abwarten, wie das Knie über Nacht reagiere, sagte Labbadia. Tousart soll am Montag genauer untersucht werden.