Herzmuskelentzündung nach Corona: DEL-Profi Möser zurück im Training

Wolfsburg (SID) - Eishockey-Profi Janik Möser von den Grizzlys Wolfsburg ist nach überstandener Herzmuskelentzündung zurück im Mannschaftstraining der Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das teilte der Pokalsieger von 2009 am Montag mit. Beim 25 Jahre alten Verteidiger war die Herzmuskelentzündung in Folge einer Corona-Infektion festgestellt worden.

Janik Möser steht wieder auf dem Eis © SID

Möser hatte einfach nur "Glück", dass die sogenannte Myokarditis nach einem Kardio-MRT im November bei einem Spezialisten in Berlin erkannt wurde. Möser war bereits im Oktober positiv auf das Virus getestet worden.

"Ich bin überglücklich, dass ich meinen Körper wieder voll belasten darf. Die Ergebnisse der abschließenden Untersuchung in Berlin waren absolut in Ordnung", sagte Möser: "Meine Fitnesswerte sind schon wieder auf einem sehr guten Niveau, so dass ich alles dafür gebe, bald mein erstes Ligaspiel für die Grizzlys bestreiten zu können. Mein großer Dank für ihre herausragende Arbeit gilt insbesondere unseren Teamärzten Dr. Hamade und Dr. Gänsslen."