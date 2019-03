Herzog über Antisemitismus gegen Cohen: "Es wird immer schlimmer"

Köln (SID) - Israels Fußball-Nationaltrainer Andreas Herzog hat die antisemitische Beschimpfung gegen seinen Spieler Almog Cohen vom FC Ingolstadt schockiert aufgenommen. "Es wird immer schlimmer", sagte der langjährige Bundesliga-Profi dem kicker: "Es ist an der Zeit, dass Gesetze geändert werden, um so etwas hart betrafen zu können. Egal, ob dort, in England oder Griechenland."

Herzog schockiert über Beschimpfungen gegen Almog Cohen © SID

Cohen war während des Ligaspiels bei Union Berlin (0:2), bei dem er nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte, von einem Twitter-User auf das Übelste beleidigt worden. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ermittelt in der Sache.

Der Österreicher Herzog (50) trifft mit seiner Mannschaft in der EM-Qualifikation am Sonntag auf sein Heimatland.