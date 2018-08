Herzog wird Nationaltrainer in Israel

Ramat Gan (SID) - Der österreichische Rekordnationalspieler Andreas Herzog wird Nationaltrainer in Israel. Das gab der israelische Fußballverband am Mittwochabend in einem kurzen Statement bekannt. Weitere Angaben zur Einigung wurden zunächst nicht gemacht.

Fußball: Andreas Herzog übernimmt Traineramt in Israel © SID

Der langjährige Bundesligaprofi Herzog hatte von 2011 bis 2016 an der Seite von Jürgen Klinsmann als Co-Trainer der US-Nationalmannschaft gearbeitet und von 2015 bis 2016 zusätzlich als Chefcoach der amerikanischen U23-Auswahl fungiert. Der 49-Jährige war im vergangenen Jahr Kandidat für das Amt des Nationaltrainers in seinem Heimatland, doch der ÖFB gab Franco Foda den Vorzug.

Herzog, zuletzt als TV-Experte beim Sender Sky tätig, hat in der Bundesliga für Werder Bremen und Bayern München gespielt. Im Nationalteam lief der Wiener 103-mal auf.