Herzprobleme: Juventus muss auf unbestimmte Zeit auf Khedira verzichten

Madrid (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss auf unbestimmte Zeit auf Sami Khedira verzichten. Nach Angaben von Juve-Trainer Massimilliano Allegri leidet der Weltmeister von 2014 unter Herzproblemen, weshalb er auch nicht zum Kader des italienischen Spitzenreiters für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch bei Atletico Madrid gehöre.

Juventus Turin muss vorerst auf Sami Khedira verzichten © SID

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterziehe sich stattdessen in Turin weiterer Test, unter anderem einer elektrophysiologischen Untersuchung, so der Juve-Coach auf einer Pressekonferenz am Dienstag in der spanischen Hauptstadt. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des früheren Bundesligaprofis wollte er nicht machen. Eine genaue Diagnose werde in den kommenden Tagen erwartet.