Hexenschuss: Hannover muss auf Trainer Kocak in Würzburg verzichten

Würzburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss im Punktspiel am Sonntagnachmittag beim Tabellenschlusslicht Würzburger Kickers auf Trainer Kenan Kocak verzichten, der aufgrund eines am Vormittag erlittenen Hexenschusses die Mannschaft nicht ins Stadion begleiten konnte. Der Coach verfolgte die Partie im Hotel am Fernsehschirm.

Trainer Kenan Kocak fehlt Hannover mit Hexenschuss © SID

"Die Vorbereitung haben wir ja noch komplett gemeinsam durchgezogen - von daher weiß die Mannschaft, was zu tun ist", sagte Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber bei Sky.