Heynckes bei Neuer weiter "sehr zuversichtlich"

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes glaubt weiter fest an eine baldige Rückkehr von Nationaltorwart Manuel Neuer. "Seine aktuelle Situation ist sehr erfreulich. Die Verletzung ist vollständig ausgeheilt. Seit einiger Zeit bin ich sehr zuversichtlich, dass er in dieser Saison noch spielen wird", sagte der 72-Jährige vor dem Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeister in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den FC Sevilla.

Heynckes glaubt fest an eine baldige Rückkehr von Neuer © SID

Einen exakten Zeitpunkt für die Rückkehr seines verletzten Kapitäns wollte Heynckes aber erneut nicht nennen. Es gebe "kein Zeitfenster", sagte er. Neuer forciere "sein Torwarttraining. Man darf aber nichts überstürzen. Die Belastung muss peu a peu gesteigert werden."

Neuer (32), der im September am linken Mittelfuß operiert worden war, hatte in der vergangenen Woche erstmals wieder ein Torwarttraining absolviert. Der Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft hofft mit Blick auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf eine rechtzeitige Rückkehr.

Neuer hatte am Samstag beim Titelgewinn der Münchner in Augsburg (4:1) als einziger Profi gefehlt. Dies hatte öffentlich für Verwunderung gesorgt. "Das war klar abgestimmt, dass er nicht nach Augsburg kam. Das hatte familiäre Gründe. Da steckt nicht mehr dahinter", sagte Heynckes am Dienstag. Gefeiert werde ohnehin "erst später".