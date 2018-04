Heynckes kritisch nach 2:1 in Sevilla: Bayern nicht titelreif

Sevilla (SID) - Jupp Heynckes hält seinen FC Bayern in der Verfassung des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League beim FC Sevilla nicht für titelreif. "Wenn wir die Champions League gewinnen wollen, müssen wir uns noch steigern", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters nach dem mühevollen 2:1 (1:1) am Dienstagabend bei Sky.

Heynckes war nach dem Sieg in Sevilla kritisch © SID

Die erste Halbzeit sei "klar" an die Andalusier gegangen, monierte Heynckes, der "zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung" erkannt hatte. Zudem sei seine Mannschaft "in der Defensive nicht gut organisiert" gewesen, analysierte er auf der Pressekonferenz.

Erst in der zweiten Hälfte hätten die Münchner "das Geschehen diktiert, das Spiel dominiert und sehr guten Fußball gespielt". Am Ende stand aus Heynckes' Sicht "ein wertvoller Sieg" - der erste einer deutschen Mannschaft im elften Europacup-Spiel beim FC Sevilla.

Weltmeister Mats Hummels gab Heynckes zu "hundert Prozent" recht. "Es war okay, es war gut, aber mit okay, gut gewinnt man die Champions League nicht", sagte er: "Wir haben uns oft auskontern lassen, oft ein bisschen leichtfertig die Bälle verloren. Das war ein gefährliches Spiel und sollte nicht vorkommen."

Letztlich sei das 2:1 aber "eine wunderschöne Ausgangsposition", betonte Hummels: "Das zeigt, dass wir in der Lage sind, bis zum ganz großen Triumph mitzuspielen - aber auch nur, wenn wir in den hoffentlich noch vier Spielen ans Leistungsmaximum kommen. Ansonsten werden wir es nicht gewinnen."