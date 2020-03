Heynckes ruft zu Zusammenhalt auf: "Müssen uns solidarisieren"

Hamburg (SID) - Fußball-Idol Jupp Heynckes hat mit eindringlichen Worten zum Zusammenhalt in der Coronakrise aufgerufen. "Wir müssen uns solidarisieren! Wir brauchen jetzt ein uneingeschränktes Mit- und Füreinander! In der Bevölkerung, auf allen Gebieten unseres Zusammenlebens, im Fußball", schrieb der 74-Jährige in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin kicker.

Jupp Heynckes hat sich in den Ruhestand verabschiedet © SID

Mit Blick auf die drohenden finanziellen Probleme vieler Klubs im Fußball sieht Heynckes nun auch die Profis in der Pflicht. Er rufe "die Spieler dazu auf, sich ebenfalls in wirtschaftlicher Hinsicht solidarisch und partnerschaftlich zu zeigen", schrieb der Erfolgstrainer, der mit Bayern München das Triple gewann: "Sie müssen wissen, dass sie und ihre Berater nicht mehr bestimmen, wie viel Geld sie verdienen, wenn das jetzige System zerbricht."

Um das bisherige funktionierende Gefüge bis hinunter in die Kreisliga zu retten, sei "die Rücksichtnahme auf die Interessen aller - bei den meisten handelt es sich längst schon um Nöte - elementar."