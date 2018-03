Heynckes vor Rekordsieg in der Champions League

München (SID) - Jupp Heynckes steht mit Bayern München vor einem Champions-League-Rekord. Ein Sieg am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky und ZDF) im Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul wäre sein elfter nacheinander als Trainer in der Königsklasse. Bisher teilt er sich die Bestmarke von zehn Siegen nacheinander mit Louis van Gaal (mit dem FC Barcelona und Bayern München zwischen Mai 2000 und September 2009) und Carlo Ancelotti (mit Real Madrid zwischen April 2014 und Februar 2015). Die Siegesserie von Jupp Heynckes in der Champions League:

Steht vor einem Champions League-Rekord: Jupp Heynckes © SID

02.04.2013: FC Bayern - Juventus Turin 2:0, Viertelfinale

10.04.2013: Juventus Turin - FC Bayern 0:2, Viertelfinale

23.04.2013: FC Bayern - FC Barcelona 4:0, Halbfinale

01.05.2013: FC Barcelona - FC Bayern 0:3, Halbfinale

25.05.2013: Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2, Endspiel

18.10.2017: FC Bayern - Celtic Glasgow 3:0, Gruppenphase

31.10.2017: Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2, Gruppenphase

22.11.2017: RSC Anderlecht - FC Bayern 1:2, Gruppenphase

05.12.2017: FC Bayern - Paris Saint-Germain 3:1, Gruppenphase

20.02.2018: FC Bayern - Besiktas Istanbul 5:0, Achtelfinale