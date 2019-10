Hindernis: Grau und Bebendorf ohne Chance auf das Finale

Doha (SID) - Martin Grau (Erfurt) und Karl Bebendorf (Dresden) sind bei der Leichtathletik-WM in Doha im Vorlauf ausgeschieden. Der zweimalige deutsche Meister Grau kam in seinem Rennen trotz neuer Saisonbestleistung von 8:26,79 Minuten lediglich auf Platz zehn und blieb somit letztlich ebenso chancenlos wie der amtierende Titelträger Bebendorf, der im zweiten Vorlauf als Zehnter 8:32,58 Minuten lief. "Die Zeit ist gut, es ist Saisonbestleistung. Damit kann ich sehr gut leben", sagte Grau in der ARD.

Martin Grau landet auf Platz zehn und scheidet aus © SID

Letzter Deutscher im Hindernis-Finale war Ralf Assmus 2001 in Edmonton als Neunter, die einzigen Medaillen haben Patriz Ilg als Weltmeister 1983 und DDR-Läufer Hagen Melzer als Zweiter 1987 gewonnen.

Titelverteidiger und Rio-Olympiasieger Conseslus Kipruto (8:19,20/Kenia) sowie der Jahresweltbeste Soufiane El Bakkali (8:17,96/Marokko) gaben sich keine Blöße.