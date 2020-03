Hinterstoder: Franzose Pinturault vor nächstem Sieg

Hinterstoder (SID) - Der französische Skirennläufer Alexis Pinturault steht beim Weltcup in Hinterstoder/Österreich vor seinem nächsten Sieg. Der 28-Jährige, der am Sonntag an gleicher Stelle die Kombination gewonnen hatte, führt im Riesenslalom vor dem Finale (12.30 Uhr/BR) mit 0,90 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic. Dritter ist Zan Kranjec aus Slowenien (1,12 Sekunden zurück).

Liegt in Hinterstoder in Führung: Alexis Pinturault © SID

Die deutschen Starter taten sich bei schwierigen Bedingungen auf erneut nachlassender Piste teilweise schwer. Alexander Schmid (Fischen/2,30) erarbeitete sich als 14. eine gute Ausgangslage, für Stefan Luitz (Bolsterlang/2,80) reichte es noch zu Rang 19. Bastian Meisen (Garmisch) schied aus, Julian Rauchfuß (Mindelheim/5,39) verpasste als 41. das Finale klar.