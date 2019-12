Hinterstoder übernimmt Riesenslalom aus Val d'Isere

Köln (SID) - Der am vergangenen Wochenende im französischen Val d'Isere wetterbedingt abgesagte Weltcup-Riesenslalom wird am 1. März in Hinterstoder nachgeholt. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) am Montag bekannt. Damit trägt der Wintersportort in Oberösterreich drei Wettbewerbe aus.

Weltcup-Riesenslalom wird in hinterstoder nachgeholt © SID

Die für 1. März (Sonntag) geplante Alpine Kombination soll nun bereits am 28. Februar (Freitag, 10.00 Uhr Super-G und 13.30 Uhr Slalom) ausgefahren werden. Am 29. Februar (Samstag, 12.30 Uhr) folgt der Super-G, tags darauf (Sonntag, 9.45 Uhr und 12.45 Uhr) der Riesenslalom.