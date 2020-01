Hinz Achte in Ruhpolding - Fünfter Saisonsieg für Eckhoff

Ruhpolding (SID) - Vanessa Hinz hat den deutschen Biathletinnen zum Auftakt des Heim-Weltcups in Ruhpolding eine Top-10-Platzierung beschert. Die 27-Jährige aus Schliersee blieb beim Schießen fehlerfrei und lag am Ende als Achte 1:03,2 Minuten hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff. Die Weltmeisterin holte sich ihren fünften Saisonsieg und übernahm damit das Gelbe Trikot der Weltcup-Spitzenreiterin von der Italienerin Dorothea Wierer, die hinter der Schwedin Hanna Öberg Dritte wurde.

Vanessa Hinz beim Heim-Weltcup Achte © SID

Die nach ihrer Erkrankung in den Weltcup zurückgekehrte Franziska Preuß (Haag) landete auf dem für sie ordentlichen 14. Platz. Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) musste sich trotz der zweitbesten Laufzeit nach drei "Fahrkarten" am Schießstand mit dem 19. Platz begnügen. Das Verfolgungsrennen findet am Sonntag (12.15 Uhr ZDF/Eurosport) statt.

Der Druck für die deutschen Winter-Zweikämpfer bleibt hoch. Nach Ruhpolding findet vor den Weltmeisterschaften in Antholz (13. bis 23. Februar) nur noch ein Weltcup in Pokljuka mit lediglich zwei Einzelrennen statt. Bei den Frauen haben nur Herrmann, Preuß und Hinz im Jahr eins nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier bislang die WM-Norm erfüllt. Am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Ruhpolding der Sprint der Männer auf dem Programm.