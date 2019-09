Hirschers Rücktritt-PK live auf ServusTV

Köln (SID) - Der in Deutschland frei empfangbare TV-Sender ServusTV wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr live von der Pressekonferenz des alpinen Doppel-Olympiasiegers Marcel Hirscher berichten. Dabei wird der 30 Jahre alte Österreicher in Salzburg aller Voraussicht nach seinen Rücktritt bekannt geben. Im Anschluss folgt eine Talkrunde, unter anderen mit Peter Schröcksnadel, dem Präsidenten des österreichischen Skiverbandes (ÖSV).

Hirscher gibt wohl seinen Rücktritt bekannt © SID

Die Bilanz des erfolgreichsten Skirennläufers ist unerreicht. In zwölf Jahren Weltcup gewann Hirscher unfassbare achtmal die Gesamtwertung, reihte mit gnadenloser Beständigkeit 67 Siege aneinander und ließ Unmögliches selbstverständlich erscheinen. Dazu kommen fünfmal Einzel-Gold bei der WM und die beiden Olympiasiege. Mit den Triumphen 2018 in Pyeongchang legte der heute 30-Jährige den Ruf des Unvollendeten ab.

Im folgenden Sommer heiratete der Salzburger seine langjährige Freundin Laura, die er einmal als seine "Heimat auf Tournee" bezeichnete, im Herbst kam der erste Sohn des Paares zur Welt. Die Geburt habe ihm gezeigt, "dass Blau und Rot nicht das Wichtigste ist", sagte Hirscher später in Anspielung auf die Slalom-Stangen, die ihm über Jahre die Welt bedeuteten. Vorbei. Hirschers Perspektiven haben sich endgültig verschoben, weg vom Skisport.