Historischer NFL-Sieg: Saints deklassieren Super-Bowl-Champion Eagles

New Orleans (SID) - Mit einem historischen Sieg haben die New Orleans Saints in der amerikanischen Football-Profiliga NFL ihre derzeitige Ausnahmestellung untermauert. Die Saints um den überragenden Quarterback Drew Brees deklassierten Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles mit 48:7. Es war die höchste Niederlage eines amtierenden Super-Bowl-Siegers in der NFL-Geschichte.

Star-Quarterback Drew Brees ist nicht zu stoppen © SID

Brees präsentierte sich beim neunten Sieg der Saints in Folge erneut in toller Form. Der 39-Jährige kam auf 363 Yards und vier Touchdown-Pässe.

Mit einem Fieldgoal in allerletzter Sekunde sicherte Kicker Brandon McManus den Denver Broncos einen 23:22-Erfolg bei den Los Angeles Chargers. Die Broncos hatten sechs der vergangenen sieben Spiele verloren.