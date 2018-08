Hitzewelle: Keine Vorverlegung der Geher-Wettbewerbe in Berlin

Berlin (SID) - Die Geher-Wettbewerbe der Männer und Frauen über 50 km bei der Leichtathletik-EM in Berlin am Dienstag werden wegen der hohen Temperaturen nicht um eine Stunde vorverlegt. Der erste Wettbewerb der EM wird wie geplant um 8.35 Uhr gestartet. Das gab der Europäische Leichtathletik-Verband (EA) bekannt.

Die Geher-Wettbewerbe werden nicht vorverlegt © SID

Angesichts der Hitzewelle in Deutschland hatten die Organisatoren der EM zunächst eine Vorverlegung der Straßen-Wettbewerbe in Erwägung gezogen. "Wir könnten eine Stunde früher beginnen. Aufgrund von TV-Verträgen ist das aber nicht so ohne weiteres möglich", hatte EM-Geschäftsführer Frank Kowalski am Sonntag zunächst gesagt.

Zur Wochenmitte drohen in der Hauptstadt Temperaturen bis zu 38 Grad. Betroffen davon sind vor allem die Wettbewerbe der Geherinnen und Geher über 50 km. Diese dauern mit einer Wettkampfzeit von rund dreieinhalb bis viereinhalb Stunden bis in die Mittagsstunden an.