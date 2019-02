Hitzlsperger stärkt Weinzierl den Rücken

Bremen (SID) - Nach dem Achtungserfolg in Bremen hat Sportvorstand Thomas Hitzlsperger vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart seinem Trainer Markus Weinzierl den Rücken gestärkt. "Wir haben doch alle gesehen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben", sagte der 36-Jährige nach dem 1:1 (1:1).

Hitzlsperger sieht einen "Schritt nach vorne" © SID

Weinzierl werde auch beim Kellerduell gegen Hannover 96 am kommenden Sonntag auf der Bank sitzen. "Klar, wir haben einen Punkt in Bremen geholt, das ist aller Ehren wert", sagte Hitzlsperger.

Weinzierl war wegen seiner enorm durchwachsenen Bilanz als VfB-Trainer zuletzt stark in die Kritik geraten. In 16 Spielen hat der 44-Jährige nun elf Punkte geholt. Das leidenschaftlich erkämpfte Unentschieden bestätigte Weinzierl in der Einschätzung, dass sein Team auf dem richtigen Weg ist. "Es ist definitiv der Fall, dass wir die Situation angenommen haben", sagte er.

In Bremen war der VfB durch ein frühes Tor von Steven Zuber (2.) in Führung gegangen und besaß durch Mario Gomez die Chance zum 2:0. Doch der Ex-Nationalspieler traf nicht und Werder kam durch Davy Klaassen zum Ausgleich (45.). In der zweiten Hälfte stemmten sich die Gäste erfolgreich gegen die anrennenden Bremer.