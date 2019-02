Hochsprung-Europameister Przybylko schafft EM-Norm

Leipzig (SID) - Der zuletzt angeschlagene Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) hat bei den deutschen Hallenmeisterschaften die Norm für die EM in Glasgow (1. bis 3. März) erfüllt. Der 26-Jährige siegte in Leipzig mit übersprungenen 2,26 m und schaffte damit exakt die geforderte Höhe.

Przybylko sicherte sich den DM-Titel und die EM-Norm © SID

Przybylko hatte sich beim Meeting in Karlsruhe am Fuß verletzt und sich schonen müssen. Bei der Freiluft-EM in Berlin im vergangenen Jahr hatte er mit 2,35 m Gold gewonnen.