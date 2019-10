Hochsprung-Europameister Przybylko scheitert in der Qualifikation

Doha (SID) - Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko ist bei der Leichtathletik-WM in Doha überraschend bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Leverkusener scheiterte am Dienstag dreimal an 2,22 m. Schon seine Einstiegshöhe von 2,17 m hatte Przybylko erst im dritten Anlauf übersprungen.

Leichtathletik-EM: Przybylko sorgte für gute TV-Quoten © SID

"Ich kann keine Worte finden, was da gerade passiert ist", sagte der Leverkusener nach seinem schwachen Auftritt: "Aber dieser Wettkampf beschreibt einfach genau meine Saison."

Przybylko hatte bei seiner WM-Premiere 2015 in Peking das Finale verpasst, zwei Jahre später wurde er in London Fünfter. Die letzte deutsche WM-Medaille gab es durch Raul Spank 2009 in Berlin (Bronze).

Titelverteidiger und Lokalmatador Mutaz Essa Barshim (2,29) hinterließ vor dem Finale am Freitag (19.15 Uhr MESZ) einen starken Eindruck, auch der Jahresweltbeste Maxim Nedkaseu (2,26/Weißrussland) zitterte sich weiter. Der von Verletzungen geplagte Rio-Olympiasieger Derek Drouin (Kanada) hatte seine Saison frühzeitig beendet.