Hochsprung: Onnen mit Nervenstärke ins Finale, Honsel ist raus

Doha (SID) - Hochspringerin Imke Onnen (Hannover) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale am Montag (19.30 Uhr MESZ) erreicht. Die 25-Jährige bewies Nervenstärke und übersprang in der Qualifikation im ersten Versuch die geforderten 1,94 m - zuvor hatte Onnen bei 1,92 m drei Anläufe gebraucht. Christina Honsel (Dortmund) überquerte lediglich 1,80 m und schied aus. Die deutsche Meisterin und EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) hatte ihrer Saison wegen Achillessehnenproblemen abgebrochen.

Imke Onnen überspringt die 1,94 m und steht im Finale © SID

Souverän die Medaillenentscheidung erreichte die als neutrale Athletin startende Topfavoritin Marija Lassizkene aus Russland, die in Doha als erste Hochspringerin zum dritten Mal WM-Gold holen kann.