Hochsprung: Przybylko und Onnen sicher im Finale

Berlin (SID) - Der deutsche Meister Mateusz Przybylko (Leverkusen) hat bei der Heim-EM in Berlin das Hochsprung-Finale am Samstag (20.00 Uhr) erreicht. Dem 26-Jährigen reichten in der Qualifikation wie Eike Onnen (Hannover) 2,25 m. Przybylko absolvierte den Wettkampf ohne Fehlversuch, Tobias Potye (München) schied mit 2,21 m aus. Onnen hatte vor zwei Jahren EM-Bronze gewonnen.

Mateusz Przybylko springt ohne Probleme ins Finale © SID

Dem Russen Danil Lyssenko, in dieser Saison mit 2,40 m Europas Nummer eins, wurde wenige Tage vor der EM die Startberechtigung als neutraler Athlet vom Weltverband IAAF aberkannt. Er hatte es versäumt, seinen Aufenthaltsort für Dopingkontrollen anzugeben. Titelverteidiger Gianmarco Tamberi (Italien) qualifizierte sich ebenfalls mit 2,25 m.