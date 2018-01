Hocke/Blommaert bei EM-Debüt vorerst Neunte - Franzosen James/Cipres vorn

Moskau (SID) - Bei ihrem gemeinsamen Europameisterschafts-Debüt nehmen die Berlinerin Annika Hocke und Ruben Blommaert aus Oberstdorf in der Paarlauf-Konkurrenz nach dem Kurzprogramm in Moskau den neunten Platz ein. Rang eins im Zwischenklassen ging überraschend an die letztjährigen EM-Dritten Vanessa James und Morgan Cipres aus Frankreich.

Vorerst Neunte beim EM-Debüt: Hocke (l.) und Blommaert © SID

Die Oberstdorfer Vize-Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot hatten auf einen Start in der russischen Hauptstadt verzichtet, um keine Trainingszeit für die Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang zu verlieren.