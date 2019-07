Hockey: Berlin springt als Gastgeber für Hallen-EM 2020 ein

Berlin (SID) - Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat einen neuen Ausrichter für die Hallen-EM der Männer 2020 gefunden. Wie der DHB am Dienstag bekannt gab, findet das Turnier vom 17. bis 19. Januar in Berlin statt. Ursprünglich sollte das Turnier in Krefeld ausgetragen werden, der Crefelder HTC gab die Ausrichtung aber aus Vermarktungsgründen zurück. Spielstätte in Berlin wird das Horst-Korber-Sportzentrum sein.