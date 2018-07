Hockey-Bundestrainer Kermas mit elf Olympiadritten nach Düsseldorf

Hamburg (SID) - Nach der erfolgreichen Asien-Reise mit drei klaren Siegen hat Hockey-Bundestrainer Stefan Kermas elf Olympiadritte von Rio in sein Aufgebot für das Vier-Nationen-Turnier vom 26. bis 29. Juli in Düsseldorf nominiert. Zum 20 Spieler umfassenden Kader gehören auch noch die drei London-Olympiasieger Florian Fuchs, Tobias Hauke und Martin Häner.

Pleite für das DHB-Team und Bundestrainer Kermas (M.) © SID

Im Rahmen ihres Vorbereitungslehrgangs in Gifu hatten die Hockey-Herren gegen Gastgeber Japan 6:1 und 5:1 gewonnen sowie den Olympiasiebten Neuseeland mit 7:4 bezwungen. "Während Japan primär unter dem Titel Training und Entwicklung stand, schauen wir in Düsseldorf klar auf die Leistung samt Ergebnissen. Wir haben uns taktisch in Japan wieder etwas aufgefrischt und wollen nun gegen drei ganz verschiedene Teams unser aktuelles Können auch zeigen", sagte Kermas.

In Düsseldorf trifft die Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) auf Frankreich (26./19.15 Uhr), Irland (27./19.15) und Olympiasieger Argentinien (29./11.45). Das Turnier ist das letzte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Bhubaneswar/Indien (28. November bis 16. Dezember).

Das deutsche Aufgebot für das Vier-Nationen-Turnier in Düsseldorf:

Tor: Victor Aly (Rot-Weiss Köln), Tobias Walter (Harvestehuder THC), Feld: Florian Fuchs (HC Bloemendaal), Benedikt Fürk, Timm Herzbruch, Ferdinand Weinke, Lukas Windfeder (alle Uhlenhorst Mülheim), Mats Grambusch, Tom Grambusch, Marco Miltkau, Mathias Müller, Timur Oruz, Christopher Rühr (alle Rot-Weiss Köln), Johannes Große, Dieter Linnekogel, Constantin Staib (alle Club an der Alster), Martin Häner (Berliner HC), Tobias Hauke (Harvestehuder THC), Dan Nguyen Luong (Mannheimer HC), Niklas Wellen (Crefelder HTC)