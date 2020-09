Hockey: DHB-Frauen gewinnen auch zweites Duell mit Belgien

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben auch das zweite Pro-League-Duell mit Belgien für sich entschieden. Einen Tag nach dem 2:0-Erfolg setzte sich das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger in Düsseldorf mit 3:1 (1:1) durch und feierte damit einen insgesamt gelungen Restart nach monatelanger Corona-Zwangspause.

Die deutschen Hockey-Damen gewinnen auch Spiel 2 © SID

Die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) erzielten Hannah Gablac (24.), Cecile Pieper (33.) nach einer Strafecke sowie Rebecca Grote (46.). Die Belgierinnen waren beim Olympia-Vorbereitungsturnier durch Ambre Ballenghien (21.), ebenfalls nach einer Strafecke, zunächst in Führung gegangen.

Wie schon am Vortag treten auch die Männer zum zweiten Mal zum deutsch-belgischen Vergleich an. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi will gegen den benachbarten Welt- und Europameister ab 18.00 Uhr Revanche für das 1:5 im ersten Aufeinandertreffen nehmen.