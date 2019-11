Hockey: DHB scheitert mit Bewerbung um WM 2022 in Hamburg

Hamburg (SID) - Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Stadt Hamburg sind mit ihrer Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2022 der Frauen gescheitert. Wie der Weltverband FIH am Freitag mitteilte, werden Spanien und die Niederlande das Turnier gemeinsam ausrichten.

Hockey-Weltmeisterschaft 2022 nicht in Deutschland © SID

"Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren", sagte DHB-Präsidentin Carola Meyer: "Unser Sport und insbesondere das Damenhockey in Deutschland hätte durch die Ausrichtung der WM einen immensen Schub erhalten. Es ist schade, dass wir diese Chance nun nicht gemeinsam ergreifen können."

Der DHB hatte in seiner Bewerbung das zentral gelegene Heiligengeistfeld in der Hansestadt als präferierten Spielort angegeben. Stattdessen wird nun in Terrassa und Amsterdam gespielt. Die Weltmeisterschaft 2023 der Männer wird wie die letzte WM 2018 erneut in Indien stattfinden.