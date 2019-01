Hockey-DM: Damen des Düsseldorfer HC triumphieren in der Halle

Mülheim an der Ruhr (SID) - Die Damen des Düsseldorfer HC sind deutsche Meisterinnen im Hallen-Hockey. Die Rheinländerinnen bezwangen am Sonntag im spannenden Endspiel des Final-Four-Turniers in Mülheim an der Ruhr Titelverteidiger Club an der Alster mit 7:6 nach Penaltyschießen und sicherten sich damit ihren zweiten Titel nach 2015.

Altenburg ist mit den Herren weiter sieglos © SID

Die Männer des Club an der Alster hatten mehr Erfolg: Im Endspiel setzte sich der Hamburger Klub gegen den TSV Mannheim, der im Halbfinale tags zuvor Titelverteidiger UHC Hamburg ausgeschaltet hatte, mit 6:4 durch. Für die Norddeutschen ist es nach 2004 und 2011 der dritte DM-Titel in der Halle.