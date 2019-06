Hockey-Damen in Pro League auf Endrundenkurs

Krefeld (SID) - Die deutschen Hockey-Damen steuern in der Pro League weiter auf Endrundenkurs. Nach zuvor nur einem Erfolg aus den vergangenen vier Spielen festigte das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger durch ein 2:1 (0:1) in Krefeld gegen Neuseeland seinen vierten Tabellenplatz. Nur das Top-Quartett aus der Abschlusstabelle des neuen Wettbewerbs nimmt am Grand Final Ende Juni im niederländischen Amstelveen teil.

Die deutschen Hockey-Damen sind auf Endrunden-Kurs © SID

Die Gastgeber liefen der frühen Gästeführung (8.) lange vergeblich hinterher. Erst ein Doppelschlag der Olympia-Dritten im Schlussviertel durch Pia Maertens (48.) und Cecile Pieper (52.) sorgten dafür, dass die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DTTB) ihre Konkurrenten im Rennen um einen Endrunden-Platz auf Distanz halten konnte. Am Mittwoch ist der Tabellenfünfte Belgien wiederum in Krefeld der nächste Gegner von Reckingers Team.