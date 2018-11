Hockey: Deutscher Kantersieg in Spanien - Frauen gewinnen in Japan

Osaka (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben in der Vorbereitung auf die WM in Bhubaneswar/Indien (28. November bis 16. Dezember) weiter Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas gewann den ersten von drei Vergleichen gegen Spanien mit 7:0 (1:0). Die Spiele im spanischen Alicante sind die letzten Tests vor dem Saisonhöhpunkt in Indien. Am Montag und Mittwoch folgen die weiteren Begegnungen.

Kermas (r.) konnte mit dem Auftritt zufrieden sein © SID

Bis auf einen Test gegen Weltmeister Australien Mitte Juni, blieb die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in ihrer WM-Vorbereitung ungeschlagen.

Zuvor hatten die deutschen Frauen im fernen Japen das dritte Spiel einer Testserie gegen Japan für sich entschieden. Das junge Team von Bundestrainer Xavier Reckinger besiegte den Gastgeber der Olympischen Spiele 2020 in Osaka mit 1:0 (0:0). Auch den ersten Vergleich hatte Deutschland mit 3:0 gewonnen, einen Tag später folgte eine 2:3-Niederlage. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber.