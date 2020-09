Hockey-Duelle mit Belgien: Damen-Sieg und Lektion für Herren

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben sich beim Pro-League-Restart in Düsseldorf mit Licht und Schatten aus der monatelangen Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Im Damen-Wettbewerb gewannen die Olympia-Dritten gegen Belgien 2:0 (0:0), bevor sich die Herren im zweiten deutsch-belgischen Vergleich des Tages gegen den benachbarten Welt- und Europameister deutlich mit 1:5 (0:1) geschlagen geben mussten. Die Rückspiele bei dem Olympia-Vorbereitungsturnier finden am Mittwoch an gleicher Stelle statt.

Die Treffer zum erfolgreichen Einstand der Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in das Turnier, das ursprünglich schon für den vergangenen März angesetzt war, erzielten Naomi Heyn und Lena Micheel. Im anschließenden Herren-Match gelang Lukas Windfeder lediglich der Ehrentreffer für die Bronzemedaillen-Gewinner der Sommerspiele 2016 zum zwischenzeitlichen 1:4.