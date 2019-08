Hockey-EM in Antwerpen: Niederländerinnen erster Finalist

Köln (SID) - Die niederländischen Hockey-Frauen sind als erste Mannschaft ins Finale der Europameisterschaft eingezogen und greifen in Antwerpen nach ihrem zehnten Titel. Der Rekordchampion und Titelverteidiger setzte sich am Freitag im ersten Halbfinale gegen England souverän mit 8:0 (3:0) durch und machte damit den insgesamt zwölften Endspieleinzug perfekt.

Die niederländischen Hockey-Frauen stehen im EM-Finale © SID

Der Gegner des Oranje-Teams im Finale am Sonntag (16.00 Uhr) wird in der Begegnung zwischen der deutschen Mannschaft und Spanien am Freitagabend (20.30 Uhr) ermittelt. Der Europameister löst gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.