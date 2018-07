Hockey-Frauen bei WM direkt im Viertelfinale

London (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen sind bei der WM in London mit dem dritten Sieg im dritten Spiel direkt ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann auch das letzte Vorrundenspiel gegen Spanien 3:1 (1:1) und feierte damit den Gruppensieg. Als Erster der Gruppe C umgeht die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) das Achtelfinale und steht bereits in der Runde der letzten Acht.

Doppeltorschützin Charlotte Stapenhorst (2. v.l.) © SID

Im Lee Valley Hockey Centre erzielte Anne Schröder (5.) das erste Strafeckentor der deutschen Mannschaft im Turnier. Kurz vor der Halbzeit glich Xantal Gine (30.) für Spanien ebenfalls per Strafecke aus. Doch Selin Oruz (37.) brachte Deutschland mit ihrem ersten Länderspiel-Tor erneut in Führung, Viktoria Huse (40.) erzielte den Endstand.

Durch den Erfolg gegen die Südeuropäerinnen, den Auftaktsieg gegen Südafrika (3:1) und den Überraschungscoup gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien (3:2) ließen die Olympia-Dritten in der Vorrunde keine Punkte liegen. Am Mittwoch (19.00 Uhr MESZ/DAZN) treten die DHB-Frauen im Viertelfinale an, der Gegner wird am Montag ermittelt.